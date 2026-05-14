Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarları Festivali Çağrısı sonuçlarının açıklandığı belirtilerek, il genelinden yapılan tüm proje başvurularının desteklenmeye değer bulunduğu kaydedildi.

İki Festival Yürütücüsü Görev Alacak

Destek almaya hak kazanan projelerde, Adıyaman Bilim Fuarları Festivali'nin yürütücülüğünü Yavuz Şimşek'in, Kahta Bilim Fuarları Festivali'nin yürütücülüğünü ise Halil İbrahim Demirci'nin üstleneceği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 'Bilim kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunan, öğrencilerimizin araştıran, üreten ve geliştiren bireyler olarak yetişmesine emek veren tüm yönetici ve öğretmenlerimizi tebrik ediyor; başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz' ifadeleri kullanıldı.

