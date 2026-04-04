Fiber altyapı ve genişbant internet kullanımındaki artış Türkiye'nin dijitalleşmesini hızlandırıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan İletişim Hizmetleri İstatistikleri Raporu'nu değerlendirdi. Elektronik haberleşme sektörüne ilişkin 2025 yılı dördüncü çeyreğine ait verileri paylaşan Uraloğlu, kullanıcı sayısı ve veri kullanımındaki artışın Türkiye'nin dijitalleşme sürecini hızlandırdığını belirtti.

Mobil ve Sabit Telefon Abone Sayısında Değişim

Bakan Uraloğlu, 2024 yılı dördüncü çeyrekte 9,03 milyon olan sabit telefon abone sayısının geçen yılın son çeyreğinde 8,4 milyon olarak gerçekleştiğini kaydetti. Mobil telefon abone sayısının ise 2025'in son çeyreğinde 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 5,7 artarak 99,7 milyona ulaştığını açıkladı.

'İnternet Abone Sayısında Artış Sürüyor'

İnternet aboneliğinde genel artış eğiliminin devam ettiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, '2025 yılı dördüncü çeyreği itibarıyla toplam internet aboneliğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre mobil internet ve fiber abonelerinden kaynaklı yüzde 1,1 artış gerçekleşerek internet abone sayısı 97,4 milyona ulaştı' dedi. Uraloğlu, 2025'in son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre eve kadar fiber (FTTH) aboneliğinin 6 milyon 845 bin 641'den 8 milyon 670 bin 664'e yükselerek yüzde 26,7 arttığını, toplam fiber abone sayısının ise 8 milyon 72 bin 629'dan 9 milyon 845 bin 226'ya çıkarak yüzde 22 artış gösterdiğini ifade etti. Uraloğlu, 'İnternet abonelikleri içinde en yüksek paya sahip olan mobil cepten internet abone sayısı ise 75,6 milyon seviyesine ulaştı' dedi.

Fiber Abonelerde Yüzde 22 Artış

Genişbant İnternet Trafiğinde Hızlı Artış

Bakan Uraloğlu, genişbant internet kullanımındaki artışa dikkat çekerek, 'Genişbant internet data trafiği 2024 yılının son çeyreğine göre yüzde 17,1 artarak 24,2 milyon terabayta ulaştı. Sabit internet trafiği yüzde 15,8, mobil internet trafiği ise yüzde 23 arttı' dedi.

Ses Trafiğinde Durum

Bakan Uraloğlu, ses trafiğine ilişkin olarak 2025 yılı dördüncü çeyreğinde sabit ses trafiğinin 1,3 milyar dakika, mobil ses trafiğinin ise 76,8 milyar dakika olarak gerçekleştiğini bildirdi.

HABER: ANKARA (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

