Adıyaman Üniversitesi’nde, akademik yazma süreçlerinde etik ilkeler ve yapay zekâ kullanımına odaklanan TÜBİTAK destekli önemli bir eğitim programı başarıyla tamamlandı. Dekan Prof. Dr. İbrahim Halil Tuğluk’un yürütücülüğünü üstlendiği “Akademik Yazma ve Araştırma Süreçlerinde Etik İlkeler ile Yapay Zekâ Kullanımı” başlıklı TÜBİTAK 2237-A projesi, 7-8 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi. Türkiye genelindeki üniversitelerin katılımına açık olarak düzenlenen programda, yapay zekânın akademik dünyadaki yeri, araştırma etiği ve dijital teknolojilerin bilimsel çalışmalardaki kullanımı kapsamlı şekilde ele alındı.

Akademisyenlere Uygulamalı Eğitimler Verildi

Adıyaman Üniversitesi bünyesinde yüz yüze gerçekleştirilen ve çevrimiçi katılımla desteklenen programda; bilimsel araştırma etiği, akademik sorumluluk, üretken yapay zekâ araçlarının etkin kullanımı, yapay zekâ destekli literatür taraması ve dijital tasarım gibi konularda uygulamalı eğitimler verildi.

Program kapsamında katılımcıların akademik yazma becerilerinin geliştirilmesi, araştırma süreçlerinde etik farkındalığın artırılması ve farklı disiplinlerden akademisyenler arasında etkileşimin güçlendirilmesi hedeflendi.

Eğitmenlere Plaket Takdim Edildi

Yoğun katılımla gerçekleştirilen eğitim programının sonunda katkı sunan akademisyenlere teşekkür edilerek plaketleri Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özgür Özdemir tarafından takdim edildi.

Projenin yürütülmesinde görev alan akademik kadronun yanı sıra fakülte idari personelinin de organizasyonun başarılı şekilde tamamlanmasına önemli katkı sunduğu ifade edildi.

Üniversite Yönetimine Teşekkür

Proje ekibi, etkinliğin gerçekleştirilmesinde destek veren Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş başta olmak üzere üniversite yönetimine teşekkür ederek, gerçekleştirilen çalışmanın yeni bilimsel projeler ve akademik iş birlikleri için önemli bir başlangıç oluşturduğunu belirtti.

Projede Görev Alan Eğitmenler

• Prof. Dr. İbrahim Halil Tuğluk (Proje Yürütücüsü / Dekan)

• Doç. Dr. Merivan Şaşmaz

• Doç. Dr. Ebubekir İnan

• Dr. Öğr. Üyesi Serkan Güldal

• Dr. Öğr. Üyesi Habibe Güneş

• Arş. Gör. Dr. Gülçin Ayıtgu Metin

• Uzm. Öğr. Mustafa Çelik

Kaynak: Adıyaman Üniversitesi Proje Ekibi.