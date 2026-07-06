Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdülkadir Geylani Taş'ın oğlu Kadir Can Taş ile Yeşilyurt Mahallesi Muhtarı Hüseyin Demiralp'in kızı Dilek Demiralp, Hisar Düğün Salonu'nda düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Taş ve Demiralp ailelerinin mutlu gününde Adıyaman protokolü, siyaset, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli genç çifti yalnız bırakmadı. Düğün törenine Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve kent protokolünden çok sayıda isim katıldı. Kadir Can Taş ile Dilek Demiralp'in nikâhını Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere kıyarken, çiftin nikâh şahitliğini protokol üyeleri ve davetliler yaptı. Törenin ardından Taş ve Demiralp aileleri, kendilerini bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür etti.

Hisar Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen düğün törenine Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Olgun, önceki dönem Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, Adıyaman İl Müftüsü Dr. Mehmet Reşat Şavlı, iş insanı Ziya Güçlü, iş insanı Mehmet Dicle, ATSO Meclis Başkanı Gani Bereket, MÜSİAD Başkanı Abdulkadir Kurt, muhtarlar, STK temsilcileri, oda başkanları, İl Genel Meclisi üyeleri, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

Genç çiftin nikâhını Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere kıydı. Nikâh şahitliğini Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, İl Müftüsü Dr. Mehmet Reşat Şavlı, önceki dönem Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, iş insanı Mustafa Dost ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Olgun yaptı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, “Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdülkadir Geylani Taş'ın kıymetli oğlu Kadir Can Taş ile Yeşilyurt Mahallesi Muhtarı Hüseyin Demiralp'in kıymetli kızı Dilek Demiralp'in düğün törenine katılarak genç çiftimizin mutluluğuna ortak olduk. Kadir Can ve Dilek çiftimize bir ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk diliyor; Taş ve Demiralp ailelerini tebrik ediyorum. Rabbim mutluluklarını daim eylesin” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın da “Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanımız Sayın Abdülkadir Geylani Taş'ın kıymetli oğlu Kadir Can ile Yeşilyurt Mahallesi Muhtarımız Sayın Hüseyin Demiralp'in kıymetli kızı Dilek'in düğün törenine katılarak genç çiftimizin mutluluğunu paylaştık. Kadir Can ve Dilek evlatlarımıza bir ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk diliyor; Taş ve Demiralp ailelerini gönülden tebrik ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliklerini daim, yuvalarını huzur ve bereketle mamur eylesin” ifadelerini kullandı.

Düğün töreninin ardından kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür eden Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdülkadir Geylani Taş, “Düğünümüzü en güzel şekilde tamamlamanın sevincini yaşarken, mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayarak düğünümüze iştirak eden Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Olgun, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, Adıyaman İl Müftüsü Dr. Mehmet Reşat Şavlı, iş insanı Ziya Güçlü, iş insanı Mehmet Dicle, ATSO Meclis Başkanı Gani Bereket, MÜSİAD Başkanı Abdulkadir Kurt, muhtarlar, STK temsilcileri, oda başkanları, İl Genel Meclisi üyelerine; kutlama telgrafı gönderen AK Parti Adıyaman Milletvekilleri İshak Şan ve Mustafa Alkayış'a, önceki dönem Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'na; çelenk gönderen önceki dönem Adıyaman Valisi Osman Varol'a, Mahmut Çuhadar'a, Trabzon Muhtarlar Federasyonu Başkanı Bekir Aktürk'e, uzaktan yakından düğünümüze katılan misafirlerimize her iki aile adına şükranlarımı sunuyor, teşekkür ediyorum” dedi.

Haber: Metin Harıkçı