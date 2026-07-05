Adıyaman'da okullarda görevlendirilmek üzere İşgücü Uyum Programı kapsamında yapılacak temizlik personeli alımında başvuru süresi bugün sona eriyor. Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İŞKUR İl Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen program için 1 Temmuz'da başlayan başvurular, 5 Temmuz 2026 tarihinde mesai bitimiyle tamamlanacak. Adıyaman merkez, Kahta, Besni ve Gölbaşı'ndaki okullarda çalıştırılmak üzere toplam 61 kişilik kontenjan ayrılırken, başvuru yapmak isteyen adaylar işlemlerini İŞKUR İl Müdürlüğü, İŞKUR e-Şube sistemi veya ALO 170 hattı üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvuru süresinin bugün dolacak olması nedeniyle programa katılmak isteyen adayların işlemlerini mesai bitiminden önce tamamlamaları gerekiyor.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından yürütülen İşgücü Uyum Programı kapsamında okullarda temizlik hizmetlerinde görevlendirilecek personel alımı yapılacak.

Program için başvurular 1-5 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınırken, başvuru süreci bugün mesai bitiminde tamamlanacak. Adaylar İŞKUR İl Müdürlüğüne başvurarak ya da İŞKUR e-Şube sistemi ve ALO 170 hattı üzerinden işlemlerini yapabilecek.

İUP kapsamında Adıyaman merkez için 26 kişilik kontenjan ayrıldı. Kahta'da 8, Besni'de 22 ve Gölbaşı'nda 5 kişi olmak üzere kent genelinde toplam 61 temizlik personeli istihdam edilecek.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, programa katılmak isteyen adayların başvuru işlemlerini belirlenen süre sona ermeden tamamlamaları gerektiğini bildirdi.