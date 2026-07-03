Adıyamanlılar Vakfı Adıyaman Şubesi, Muharrem ayı dolayısıyla Yenikent Meydanı'nda düzenlediği etkinlikte vatandaşlara aşure ikram etti. Cuma namazının ardından gerçekleştirilen programa çok sayıda vatandaş katılırken, vakıf gönüllüleri tarafından hazırlanan aşureler kurulan stantta dağıtıldı. Vatandaşların aynı sofranın paylaşımında buluştuğu etkinlikte konuşan Adıyamanlılar Vakfı Adıyaman Şube Başkanı Osman Aydın, vakfın yürüttüğü sosyal yardım ve eğitim çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. İmkanı olanlarla ihtiyaç sahipleri arasında köprü kurmaya çalıştıklarını belirten Aydın, Hanımlar Komisyonu ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Adıyaman'ın mahallelerine, hanelerine ve öğrencilerine ulaşmak için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Adıyamanlılar Vakfı Adıyaman Şubesi tarafından Muharrem ayı kapsamında düzenlenen aşure etkinliğinde, cuma namazının ardından Yenikent Meydanı'nda kurulan stantta vatandaşlara aşure dağıtıldı. Vakıf gönüllülerinin görev aldığı etkinlikte birlik, beraberlik ve paylaşma mesajları verildi.

Adıyamanlılar Vakfı Adıyaman Şube Başkanı Osman Aydın, aşure dağıtımında yaptığı konuşmada, "Bugün burada aşuremizi kardeşlerimizle paylaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bizler, Adıyamanlılar Vakfı olarak, Hanımlar Komisyonumuz ve yönetim kurulumuzla birlikte, imkanı olanla ihtiyacı olan arasında bir köprü olmaya gayret ediyoruz" dedi.

Aydın, "Allah güç ve imkan verdikçe, her mahalleye, her haneye, her öğrenciye ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız. Yaptığımız hiçbir yardımı gösteriş değil, bir ibadet biliriz. Çünkü biz inanıyoruz ki, bir gönlü hoş etmek, nice cami inşa etmekten daha kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

Hayırseverlere ve vakıf gönüllülerine teşekkür eden Aydın, "Bu vesileyle tüm hayırseverlerimize, gönüllülerimize ve dualarını esirgemeyen her kardeşimize şükranlarımızı sunuyorum" diye konuştu.

Adıyamanlılar Vakfı'nın yaklaşık 30 yıldır üniversite öğrencileri başta olmak üzere ortaöğretim öğrencilerine burs desteği sağladığı belirtildi. Vakfın ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi ve nakdi yardım ulaştırdığı, eğitim dönemlerinde öğrencilere kırtasiye ile giyim desteği sunduğu kaydedildi.

Yenikent Meydanı'ndaki etkinlik, hazırlanan aşurelerin vatandaşlara ikram edilmesiyle tamamlandı.