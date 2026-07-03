Adıyaman'da etkisini artıran sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun Şambayat Beldesi yakınlarında asfaltın erimesine neden oldu. Kentte termometrelerin 40 dereceyi göstermesiyle yaklaşık 3 kilometrelik güzergahta yol yüzeyi yumuşadı ve zift tabakası belirgin hale geldi. Araçların geçişiyle asfalt üzerinde lastik izleri oluşurken, yumuşayan yol yüzeyi yayaların geçişini de zorlaştırdı. Yolun karşı tarafına geçmeye çalışan bazı vatandaşların ayakkabılarına zift yapıştı, sürücüler ise eriyen asfalt nedeniyle araçlarını kontrollü kullanmak zorunda kaldı. Sıcak havanın etkisinin görüldüğü güzergahta yaşanan durum vatandaşların da dikkatini çekti.

Adıyaman-Gölbaşı kara yolunda sıcaklığın etkisiyle yumuşayan asfalt üzerinde araç lastiklerinin izleri oluştu. Yol yüzeyindeki zift tabakasının ortaya çıkmasıyla yayalar karşıdan karşıya geçerken güçlük yaşadı.

Bazı vatandaşların ayakkabılarına asfalt üzerindeki zift yapışırken, sürücüler de araçlarının yol tutuşunu dikkate alarak güzerg