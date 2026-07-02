Adıyaman Basın Kartı Sahipleri Derneği Başkanı Murat Çeliker, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Adıyaman ziyareti öncesinde yayımladığı açık mektupla kentin öncelikli beklentilerini gündeme taşıdı. Çeliker, çarşı projesinin hızla tamamlanması, kiracılara yönelik sosyal konut desteğinin hayata geçirilmesi ve deprem sonrası yeniden yapılanma çalışmalarının kararlılıkla sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Bakan Murat Kurum'un Adıyaman programı öncesinde değerlendirmelerde bulunan Çeliker, depremden sonra devletin kısa sürede hayata geçirdiği konut ve iş yeri projelerinin önemli olduğunu belirterek, şehre verilen desteklerden dolayı teşekkür etti.

Kentte yeniden yapılanma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Çeliker, buna rağmen çok sayıda vatandaşın hâlâ kalıcı konutuna kavuşamadığını, altyapı, sosyal donatı alanları ve tamamlanmayı bekleyen projelerin şehir yaşamını etkilemeye devam ettiğini söyledi.

Çarşı Projesi'nin Adıyaman'ın ticari ve sosyal hayatı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Çeliker, projenin diğer etaplarının gecikmeden tamamlanmasının şehir merkezinin yeniden canlanmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Depremden kiracıların da ciddi şekilde etkilendiğini belirten Çeliker, devletin elindeki uygun konut ve iş yerlerinin uzun vadeli ödeme imkânlarıyla kiracılara sunulmasının sosyal adalet açısından önemli bir adım olacağını dile getirdi.

Basın mensuplarının vatandaşlarla kamu kurumları arasında köprü görevi üstlendiğini vurgulayan Çeliker, Adıyamanlıların taleplerini yetkililere iletmeyi görev bildiklerini belirterek, yeniden yapılanma sürecinde kentin ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların aynı kararlılıkla sürdürülmesini temenni etti.