Adıyaman'da ağaca çıktıktan sonra bulunduğu yerden inemeyen kedi, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Fatih Mahallesi'nde yaşanan olayda ekiplerin dikkatli müdahalesi sayesinde kedi bulunduğu yerden güvenli şekilde indirilerek doğal yaşamına bırakıldı.

Olay, Adıyaman merkez Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Bir ağacın dallarında mahsur kalan kediyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, merdiven yardımıyla ağaca çıkarak kediye ulaştı. Yapılan çalışmanın ardından mahsur kalan kedi kontrollü şekilde bulunduğu yerden indirildi.

İtfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle herhangi bir zarar görmeden kurtarılan kedi, vatandaşların da takdirini topladı.