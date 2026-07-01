Adıyaman Belediyesi, 2026 yılının ilk 6 ayında kent genelinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında toplam 68 bin 107 metre içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu ve evsel su abone bağlantı hattını tamamladı.

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri tarafından 1 Ocak-26 Haziran 2026 tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda 41 bin 381 metre içme suyu, 14 bin 950 metre kanalizasyon, 6 bin 240 metre yağmur suyu ve 5 bin 536 metre evsel su abone bağlantı hattı imal etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, deprem sonrası daha güçlü ve sağlıklı bir altyapı oluşturmak amacıyla çalışmaların planlı şekilde sürdürüldüğü belirtildi. Birçok belediyede ücretli yapılan evsel su abone bağlantılarının Adıyaman Belediyesi tarafından ücretsiz gerçekleştirildiği ifade edildi.

Altyapı yatırımlarına öncelik verdiklerini belirten Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 'İlk 6 ayda 68 bin metreyi aşan altyapı hattını tamamladık. Altyapısı güçlü ve dirençli bir Adıyaman için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz' dedi.