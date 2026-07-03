Adıyaman'da Yüzyılın Konut Projesi kapsamında hayata geçirilecek 5 bin sosyal konut için ilk kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında Adıyaman Merkez projelerinde hak sahibi olacak vatandaşlar, noter huzurunda yapılacak çekilişle belirlenecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile TOKİ Başkanı M. Levent Sungur'un katılımıyla düzenlenecek kura programı, saat 13.30'da TPAO Konferans Salonu'nda yapılacak. Bakan Kurum'un kura öncesinde vatandaşlara hitap ederek projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunması, ardından gerçekleştirilecek çekilişle sosyal konutların hak sahiplerinin kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi çerçevesinde Adıyaman Merkez'de inşa edilecek konutlar için ilk kura çekimi yapılacak.

TPAO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek programda Bakan Murat Kurum, kura çekimi öncesinde vatandaşlara hitap edecek ve projeye ilişkin değerlendirmelerini paylaşacak. Konuşmanın ardından noter huzurunda yapılacak çekilişle Adıyaman Merkez'de inşa edilecek sosyal konutların hak sahipleri belirlenecek.

Program kapsamında Bakan Kurum'un Adıyaman Valiliği, Adıyaman Belediyesi ve Kent Meydanı'nda incelemelerde bulunması, kentte devam eden çalışmaların son durumuna ilişkin yetkililerden bilgi alması bekleniyor.

Dar gelirli vatandaşların uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olmasını hedefleyen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Adıyaman Merkez'de yapılacak kura çekimiyle 5 bin sosyal konutun hak sahipleri açıklanacak. Kura programının tamamlanmasının ardından hak sahiplerinin belirlenmesine ilişkin süreç devam edecek.