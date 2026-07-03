Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, ilçe genelinde sürdürdüğü saha çalışmaları, mahalle ziyaretleri ve esnaf buluşmalarının yanı sıra vatandaşları makamında ağırlayarak talep, öneri ve sorunlarını birebir dinliyor. Hemşehri Buluşmaları kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde vatandaşlarla doğrudan iletişim kuran Başkan Hallaç, kendisine iletilen konuları ilgili belediye birimleriyle değerlendirerek çözüm sürecini yakından takip ediyor. Kahta Belediyesi tarafından sürdürülen uygulamayla vatandaşların belediye yönetimine doğrudan ulaşması sağlanırken, ilçede yürütülen hizmetler ve vatandaşlardan gelen talepler karşılıklı görüşmelerle ele alınıyor.

Haftanın her günü ilçe sakinleriyle farklı noktalarda bir araya gelen Başkan Hallaç, vatandaşları halkın makamında da kabul ediyor. Samimi sohbet ortamında gerçekleştirilen görüşmelerde iletilen talep, öneri ve sorunları dinleyen Hallaç, konuların değerlendirilmesi için ilgili birim müdürlerine gerekli talimatları veriyor.

Başkan Hallaç, vatandaşlardan gelen taleplerin kısa sürede çözüme kavuşturulması amacıyla yürütülen çalışmaları da yakından takip ediyor.

Katılımcı ve çözüm odaklı belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Kahta Belediyesi, Hemşehri Buluşmaları uygulamasıyla vatandaşların belediye yönetimine doğrudan ulaşmasına imkan sağlıyor. Görüşmelerle ortak akıl ve istişare kültürünün güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, hemşehri buluşmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızla sadece belirli günlerde değil, haftanın her günü bir aradayız. Sokakta, mahallede, esnafımızın yanında hemşehrilerimizle sürekli iç içeyiz. Ayrıca halkın makamında vatandaşlarımızın talep ve önerilerini daha kapsamlı dinleyebilmek, birebir görüşmeler gerçekleştirebilmek amacıyla kapımız da gönlümüz de her zaman milletimize açıktır. Bizim önceliğimiz, hemşehrilerimizin sesine kulak vermek ve sorunlarını en kısa sürede çözüme kavuşturmaktır. Kâhta'mızı, vatandaşlarımızla birlikte yönetmeye ve ortak akılla geleceğe taşımaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.