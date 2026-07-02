Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iş merkezleri önünde çıkan yangın kısa süreli hareketliliğe neden oldu. Çöp konteyneri yanına bırakılan kumaşların alev almasıyla başlayan yangın, park halindeki bazı araçlara da sıçrayarak maddi hasara yol açtı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alındı.

Olay, Kahta ilçesi Ahmet Aydın Caddesi üzerinde meydana geldi. Çöp konteyneri yanına bırakılan kumaşlar henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen alevler çevrede paniğe neden olurken, park halindeki bazı araçlarda da maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın, ekiplerin çalışmasının ardından tamamen söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla olayla ilgili inceleme başlatıldı.