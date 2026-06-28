Adıyaman’ın Kahta ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangında yaklaşık 15 dönümlük ekili alan zarar gördü. Rüzgarın etkisiyle büyüme riski taşıyan yangın, itfaiye ekipleri ile vatandaşların ortak müdahalesi sonucu çevredeki tarım arazilerine sıçramadan kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangın, Kahta ilçesine bağlı Karakuş mevkiinde bulunan bir buğday tarlasında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki ekili alanlar için risk oluşturdu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerine çevredeki vatandaşlar da traktörleri ve kendi imkanlarıyla destek verdi. Yapılan müdahale sonucu yangın çevredeki tarım arazilerine ulaşmadan söndürüldü.

Yangında yaklaşık 15 dönümlük buğday tarlası zarar görürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.