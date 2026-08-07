Kahta Belediyesi tarafından Turgut Özal Mahallesi'nde yapımı sürdürülen Kadın Yaşam ve Yüzme Merkezi'nde çalışmalar devam ediyor. İnşaat alanında incelemelerde bulunan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, projenin tamamlanmasıyla kadınların sosyal, sportif ve dinlenme ihtiyaçlarına modern bir tesiste cevap verileceğini söyledi.

Başkan Mehmet Can Hallaç, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı. Sadece kadınlara hizmet verecek şekilde projelendirilen merkezin modern mimarisiyle ilçeye önemli bir sosyal yaşam alanı kazandıracağını belirtti.

Projeye göre merkezin bodrum katında hamam, sauna, masaj odaları ve havuz teknik alanları bulunacak. Zemin katta resepsiyon, soyunma odaları, sistem ve enerji odaları ile 25x12,5 metre ölçülerinde yarı olimpik yüzme havuzu yer alacak. Birinci katta ise kapalı kafeterya, servis mutfağı, çocuk oyun alanı, mescit, bebek bakım odası ve geniş teras alanı hizmet verecek.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Hallaç, kadınların sosyal yaşama ve spora katılımını destekleyen projelere önem verdiklerini belirterek, ilçeye güvenli ve modern bir yaşam merkezi kazandırdıklarını ifade etti. Hallaç, tesisin tamamlanmasının ardından uzun yıllar Kahtalı kadınlara hizmet vereceğini ve ilçenin sosyal yaşamına katkı sağlayacağını söyledi.

Kadın Yaşam ve Yüzme Merkezi'nin tamamlanmasının ardından kadınların spor, sosyal yaşam ve dinlenme ihtiyaçlarını tek çatı altında karşılayacak önemli bir tesis olarak hizmet vermesi planlanıyor.