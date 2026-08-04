Adıyaman'ın Kahta Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen yaz spor okulları tüm hızıyla devam ediyor.

2012-2020 doğumlu çocukların katılımıyla gerçekleştirilen yaz spor okullarında, çocuklar Kahta Belediyespor antrenörleri eşliğinde hem eğleniyor hem de fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimler alıyor.

Kahta Belediyespor antrenörleri, çocuklarla birebir ilgilenerek gelişimlerini yakından takip ediyor, spor kültürünü benimsemelerine katkı sunuyor ve geleceğin sporcularını yetiştirmek için özveriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Yaz tatilini verimli geçiren çocuklar, sporun disiplini, takım ruhu ve paylaşma kültürüyle tanışırken; fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine de önemli katkılar sağlıyor. Yaz Spor Okulları, çocukların teknoloji bağımlılığından uzaklaşarak sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmalarına ve yeteneklerini keşfetmelerine de imkan sunuyor.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, çocukların ve gençlerin her zaman öncelikleri olduğunu belirterek, 'Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim en kıymetli hazinemiz, geleceğimizin teminatıdır. Onların sağlıklı, başarılı ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesi için eğitimden spora, kültürden sanata kadar her alanda destek olmaya devam ediyoruz. Yaz Spor Okullarımız sayesinde çocuklarımız hem kaliteli vakit geçiriyor hem de sporla iç içe büyüyor. Geleceğin güçlü Kahta'sını, bugünün mutlu ve başarılı çocuklarıyla birlikte inşa edeceğiz' diye konuştu.