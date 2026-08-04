Adıyaman'da etkisini sürdüren kavurucu sıcaklar günlük yaşamı zorlaştırmaya devam ediyor. Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı kentte vatandaşlar serinleyebilmek için farklı yöntemlere başvuruyor. Günün en sıcak saatlerinde gölgelik alanlar dolarken, bazı vatandaşlar ise hortumla serinlemeyi tercih ediyor. Karlambaç, soğuk urmu dut ve limonata gibi serinletici yiyecek ve içecekler de sıcak havada en çok tercih edilenler arasında yer alıyor.

Kent genelinde öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran sıcak hava nedeniyle açık alanlarda hareketlilik azalırken, vatandaşlar gölge alanlarda vakit geçirmeyi tercih ediyor.

Bazı vatandaşlar vücut ısısını düşürmek için hortumla serinlerken, bazıları ise karlambaç, soğuk urmu dut, gül suyu ve limonata tüketerek sıcak havanın etkisini azaltmaya çalışıyor.

Vatandaşlar, yaz sıcaklarının kendini iyice hissettirdiğini belirterek, günün büyük bölümünde güneşten korunmaya özen gösterdiklerini ve mümkün olduğunca serin ortamlarda bulunmaya çalıştıklarını ifade etti.