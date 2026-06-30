Adıyaman'ın coğrafi işaretli yöresel lezzetlerinden Adıyaman tavasını hazırlayan küçük usta Ömer Bağır, mutfaktaki yeteneğiyle ilgi odağı oldu. Küçük yaşına rağmen geleneksel tarife bağlı kalarak hazırladığı Adıyaman tavası, hem emeği hem de yöresel mutfak kültürüne gösterdiği özenle beğeni topladı.

Adıyaman mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan Adıyaman tavasını özenle hazırlayan Ömer Bağır, mutfaktaki becerisiyle takdir kazandı. Hazırladığı yemekle yöresel mutfak kültürünün yaşatılmasına katkı sunan küçük usta, çevresindekilerin de beğenisini topladı.

Küçük yaşta mutfağa duyduğu ilgiyle dikkat çeken Ömer Bağır'ın hazırladığı Adıyaman tavası, geleneksel lezzetlerin yeni nesillere aktarılmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

Yöresel lezzeti ustalıkla hazırlayan küçük ustayı tebrik eden vatandaşlar ise, "Ellerine sağlık, başarıların daim olsun" diyerek Ömer Bağır'a destek verdi.

Kaynak : PERRE