Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde yaralı halde bulunan bir şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince koruma altına alındı. Yeşilyurt Köyü Muhtarı Murat Katlav, kırsal alanda yaralı ve bitkin halde bir şahin buldu. Yaralı kuşa ilk müdahaleyi yapan Katlav, şahini güvenli bir ortama alarak durumu Kahta Milli Parklar Şefliği ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine köye gelen ekipler, yaralı şahini teslim alarak tedavi ve rehabilitasyon sürecini başlattı.

Yetkililer, gerekli bakım ve tedavisinin tamamlanmasının ardından şahinin yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağını belirtti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri, yaralı veya yardıma muhtaç yaban hayvanlarının korunması, tedavi edilmesi ve yeniden doğaya kazandırılması amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü kaydetti.

Adıyamanlılar net

Kaynak : PERRE