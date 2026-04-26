SES Adıyaman Şubesi Eş Başkanı İbrahim Halil Aydın, çocuklar, aileler ve üyelerin katılımıyla gerçekleştirilen ağaç dikme etkinliğine ilişkin açıklama yaptı. Deprem sonrası kentin yaşadığı yıkıma dikkat çeken Aydın, doğayla yeniden bağ kurmanın ve yaşamı yeniden büyütmenin önemine vurgu yaptı.

'Her Fidan Yaşamı Temsil Ediyor'

'Ekolojik Yıkım Giderek Artıyor'

'Sağlıklı Yaşamdan Söz Etmek Mümkün Değil'

'Yaşamı Her Alanda Savunuyoruz'

Aydın, açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

'SES Adıyaman Şubesi olarak bugün çocuklarımızın, ailelerimizin ve üyelerimizin katılımıyla bir ağaç dikme etkinliği gerçekleştirdik.

Bugün burada diktiğimiz her bir fidan, yalnızca bir ağaç değil; savaşın, yıkımın ve ekolojik tahribatın karşısında yaşamı savunduğumuzun somut bir ifadesidir. Özellikle deprem sonrası ağır bir yıkım yaşayan kentimizde, doğayla yeniden bağ kurmanın ve yaşamı yeniden büyütmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz.

Bu etkinliği gerçekleştirmemizin temel nedeni çok açıktır:

Savaşlar her geçen gün derinleşmekte, ekolojik yıkım ise giderek artmaktadır. Ekolojik yıkım; savaşlar, rant politikaları ve plansız müdahalelerle her geçen gün daha da büyümektedir. Bizler de buna karşı sözümüzü söylemek, yaşamdan yana bir duruş sergilemek için bugün buradayız.

Çünkü biliyoruz ki;

Savaşın, yıkımın ve ekolojik kırımın olduğu bir yerde sağlıklı bir yaşamdan söz etmek mümkün değildir.

Bizler sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak yaşamı yalnızca hastanelerde değil, doğada da savunmak zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. Bu nedenle üyelerimizle, ailelerimizle ve çocuklarımızla birlikte fidan diktik.

Diktiğimiz her fidan; umudu, dayanışmayı ve yaşamı büyütme irademizi temsil etmektedir.

Bu nedenle bir kez daha söylüyoruz:

Savaşa, yıkıma ve ekolojik kırıma karşı yaşamın yanındayız.

Doğayı korumak, geleceği korumaktır. Bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürecek, yaşamı her alanda savunmaya devam edeceğiz.'

Kaynak : PERRE