Adıyaman Üniversitesi Kahta Meslek Yüksekokulu'nda çevre bilincini artırmak ve kampüs yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla 'Kampüsümü Seviyorum, Kampüsümü Temizliyorum' etkinliği gerçekleştirildi.

Kahta Meslek Yüksekokulu'nun ilk öğrenci topluluğu olan Doğanın Nabzı Öğrenci Topluluğu tarafından organize edilen etkinliğe, başta Veterinerlik Bölümü öğrencileri olmak üzere farklı bölümlerden öğrenciler ile akademik ve idari personel katıldı. Katılımcılar, eldiven ve çöp poşetleriyle kampüs genelinde temizlik çalışması yaparak çevreye atılan atıkları topladı.

Program, okul girişinde çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan Osman Ali Güneş, etkinliğin bir temizlik seferberliği olduğunu belirterek, 'Temiz bir çevre, gelecek nesillere bırakılacak en önemli miraslardan biridir' dedi.

Temizlik çalışmalarının ardından etkinlik sona erdi.

Topluluğun akademik danışmanı Oğuz Agyar ise daha temiz ve yaşanabilir bir kampüs için herkesin sorumluluk alması gerektiğini belirterek, çevreye duyarlılık konusunda farkındalık oluşturmaya devam edeceklerini ifade etti.

