Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti (UGC) Genel Başkanı Ahmet Öz, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi ile Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan bazı okullarda yaşanan saldırılara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Öz, yaşanan olayların hem eğitim camiasını hem de toplumun genel huzurunu derinden yaraladığını ifade etti.

Okulların güvenli alanlar olması gerektiğini vurgulayan Öz, 'Eğitim kurumlarımız, çocuklarımızın geleceğe hazırlandığı en kutsal alanlardır. Siverek ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen saldırılar kabul edilemez niteliktedir. Bu olaylar yalnızca öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi değil, tüm toplumu derinden üzmüştür. Eğitim ortamında şiddetin hiçbir gerekçesi olamaz.' dedi.

Saldırıların toplumsal güven duygusunu zedelediğine dikkat çeken Öz, yetkili kurumlara çağrıda bulunarak, 'Okullarımızda güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılmalı, benzer olayların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirler ivedilikle alınmalıdır. Eğitim ortamının huzuru, devletin ve toplumun ortak sorumluluğudur.' ifadelerini kullandı.

Öz, açıklamasının sonunda saldırılardan etkilenen öğrenci, öğretmen ve ailelere geçmiş olsun dileklerini ileterek, hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralananlara ise acil şifalar diledi.

Kaynak : PERRE