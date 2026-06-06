Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada adalet teşkilatına 15 bin yeni personel alımı gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan personel alımına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, adalet hizmetlerinin daha etkin ve hızlı yürütülmesi amacıyla yeni istihdam sürecinin başlatıldığını belirtti.

Adalet Teşkilatına 15 Bin Kişilik Takviye

Bakan Gürlek açıklamasında, 'Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği üzere adalet teşkilatımızı daha da güçlendiriyor, ailemize 15 bin yeni çalışma arkadaşı katıyoruz' ifadelerini kullandı.

Yeni personelin merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapacağını belirten Gürlek, 'Merkez ve taşra teşkilatımızda görevlendirilecek yeni personelimizle, adalet hizmetlerimizin hız ve etkinliğini daha da artırıyoruz' dedi.

Personelin Görev Dağılımı Açıklandı

Alınacak personelin görev alanlarına ilişkin bilgi veren Gürlek, sözleşmeli personelin farklı birimlerde istihdam edileceğini kaydetti.

Gürlek, 'Sözleşmeli personellerimizin 8 bini adliyelerimizde, 6 bin 100'ü Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde ve 900'ü İcra Katibi olarak İcra Dairelerimizde istihdam edilecek' ifadelerini kullandı.

Personel alımına ilişkin ilan detaylarının 6 Haziran tarihinde Resmî Gazete'de ve Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanacağını belirten Gürlek, başvuru sürecine ilişkin de bilgi verdi.

Başvurular 7-22 Haziran Tarihlerinde Yapılacak

Bakan Gürlek, adayların başvurularını dijital ortamda gerçekleştirebileceğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

'İlan detaylarımız 6 Haziran'da Resmî Gazete'de ve Bakanlığımızın web sitesinde yayımlanacak. Adaylarımız başvurularını 7-22 Haziran tarihleri arasında e-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapabilecekler.'

Açıklamasının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Gürlek, 'Tensipleriyle bizlere bu imkanı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza adalet teşkilatımız adına şükranlarımı arz ediyor, adalet ailemize katılacak tüm gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum' ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanacak ilanla birlikte başvuru şartları, kadro dağılımları ve sınav süreçlerine ilişkin detayların kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Kaynak : PERRE