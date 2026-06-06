Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Güvenli Okul Yolu Projesi kapsamında öğrencilere yönelik trafik eğitimi ve mesleki tanıtım faaliyeti gerçekleştirildi.

Gölbaşı Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen faaliyet kapsamında, 5 Haziran 2026 tarihinde Yeşilova Köyü İlkokulu ve Anaokulu'nda eğitim gören 18 öğrenciye trafik güvenliği konusunda uygulamalı eğitim verildi.

Kurulan trafik parkurunda öğrencilere ışıklı ve ışıksız yaya geçitlerinden güvenli geçiş kuralları, trafikte yayaların uyması gereken kurallar, kaldırımlarda güvenli yürüyüş, emniyet kemeri kullanımının önemi ve trafik ışıklarının anlamları hakkında bilgi aktarıldı.

Program kapsamında ayrıca polislik mesleği tanıtılarak görevlerde kullanılan araç ve ekipmanlar öğrencilere tanıtıldı. Yetkililer tarafından öğrencilere emniyet hizmetlerinde kullanılan çeşitli araç ve gereçler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Etkinlik, öğrencilere boyama ve hikaye kitaplarının hediye edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak : PERRE