Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 6 Şubat depremlerinin ardından yapılaşmaya kapatılan ve "kırmızı alan" olarak belirlenen bölgenin geleceği Ankara'da düzenlenen toplantıda değerlendirildi. Toplantıda, bölgenin güncel jeolojik veriler ışığında yeniden incelenmesi ve yeni bir bilimsel rapor hazırlanması kararlaştırıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut'un koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın, Gölbaşı Belediye Başkanı, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Mahmut Yalçınkaya ile daha önce bölgede bilimsel incelemelerde bulunan akademisyenler katıldı.

Toplantıda, deprem sonrası riskli alan ilan edilen kırmızı bölgenin mevcut jeolojik veriler ve yeni teknik incelemeler doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi ele alındı. Hazırlanacak bilimsel raporun ilgili kurumlar tarafından incelenmesinin ardından bölgeye ilişkin yeni planlama sürecinin şekillendirilmesi hedefleniyor.

Toplantının ardından açıklama yapan AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Gölbaşı'nda vatandaşların güvenle yaşayabileceği yeni yaşam alanlarının oluşturulmasının öncelikli hedef olduğunu belirtti. Özhan, bilim insanlarının hazırlayacağı raporun ilçenin geleceğine yön verecek önemli bir kaynak olacağını ifade ederek sürecin Gölbaşı için hayırlı sonuçlar getirmesini temenni etti.

Depremden en fazla etkilenen ilçeler arasında yer alan Gölbaşı'nda yeniden yapılanma çalışmalarının bilimsel veriler doğrultusunda sürdürülmesi planlanırken, hazırlanacak raporun ardından kırmızı alanın geleceğine ilişkin yeni planlama adımlarının atılması bekleniyor.