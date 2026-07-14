Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı'na katılarak Adıyaman iş dünyasının finansmana erişim konusunda yaşadığı sorunları gündeme taşıdı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil ile oda ve borsa başkanları katıldı. Toplantıda reel sektörün finansmana erişimi, kredi süreçleri ve bankacılık uygulamalarında yaşanan sorunlar değerlendirildi.

Toplantıda söz alan ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, Adıyaman'da faaliyet gösteren işletmelerin en önemli gündem maddesinin finansmana erişim olduğunu belirterek, deprem bölgesine yönelik desteklerin sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Torunoğlu, 27 Mart 2026'da sona eren deprem bölgesine yönelik kredi zorunlu karşılık muafiyetinin yeniden uygulanması, bölgeye özel yeni finansman paketlerinin hazırlanması, krediye erişimin kolaylaştırılması, "borcu yoktur" belgesi uygulamasının yeniden değerlendirilmesi ve imalatçılar ile KOBİ'lere uygun ödeme koşullarına sahip kredi imkanlarının artırılması yönündeki talepleri banka genel müdürlerine iletti.

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Mehmet Torunoğlu, reel sektörün sorunlarının doğrudan ilgili kurumlara aktarılmasına imkan sağlayan buluşmanın çözüm sürecine katkı sunmasını temenni ederek, ev sahipliği dolayısıyla TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti.