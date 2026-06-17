Adıyaman'da yaklaşık 1 milyon dekarlık alanda ekimi yapılan buğday ve arpada hasat dönemi başladı. Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, yıl boyunca etkili olan yağışların ürün gelişimine olumlu katkı sunduğunu belirterek 2026 sezonunda verim ve rekoltede artış beklendiğini açıkladı.

Hasat sezonunun başlangıcı dolayısıyla Adıyaman merkeze bağlı Kuyucak köyünde program düzenlendi. Programda konuşan Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, kentin önemli tarım merkezlerinden biri olduğunu belirterek üreticiler için hasat döneminin büyük önem taşıdığını söyledi.

Akkan, 2025 üretim sezonunda il genelinde 151 bin ton buğday ve 79 bin ton arpa üretimi gerçekleştirildiğini, toplam hububat üretiminin yaklaşık 230 bin tona ulaştığını ifade etti.

Verim Artışı Bekleniyor

2026 üretim sezonunda sonbahar ve ilkbahar yağışlarının zamanında gerçekleşmesinin ürün gelişimini olumlu etkilediğini belirten Akkan, sahadan elde edilen ilk verilere göre buğday ve arpa verimlerinin geçen yıla göre daha yüksek olmasının beklendiğini kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanlığı desteklerinin devam ettiğini dile getiren Akkan, sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve üretimde verimliliğin artırılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Çiftçilere Anız Uyarısı

Hasat dönemlerinde gündeme gelen anız yakma konusuna da değinen Akkan, anız yakmanın toprağın verimliliğine zarar verdiğini belirtti. Organik madde ve faydalı mikroorganizmaların yok olmasına neden olan bu uygulamanın, toprak yapısını bozduğunu ve erozyon riskini artırdığını ifade etti.

Bitki artıklarının toprağa karıştırılmasının sürdürülebilir üretime katkı sağladığını vurgulayan Akkan, çiftçilere anız yakmamaları çağrısında bulundu.

Programda konuşan Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan ise yıl içerisinde etkili olan yağışların hasada olumlu yansıdığını belirterek sezonun üreticiler için bereketli geçmesini temenni etti.

Hasat programına Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, kurum personelleri ve çok sayıda çiftçi katıldı.

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