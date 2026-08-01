Adıyaman Belediyesi, kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla asfalt serimi, freze ile yol sökümü, asfalt yama, kaldırım onarımı ve kilitli parke çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gece ve gündüz devam eden çalışmalar kapsamında birçok mahallede eş zamanlı olarak yol yapım ve bakım faaliyetleri yürütülürken, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de sahadaki çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması amacıyla kentin farklı noktalarında yoğun mesai harcıyor. Çalışmalar kapsamında Hısnı Mansur Caddesi ile 2. Çevre Yolu güzergâhında freze makinesiyle mevcut asfalt sökülerek yol yeni asfalt serimine hazırlanıyor.

Yeni Sanayi Mahallesi Huzur Caddesi ile Akıllı Kavşak arasında ise finişer makinesiyle sıcak asfalt serimi aralıksız devam ediyor.

Asfalt yama çalışmaları kapsamında Siteler Mahallesi'nde 2068, 2051, 2052, 2053 ve 20161 sokaklarda, Yeşilyurt Mahallesi'nde 2154, 2157, 2142 ve 21172 sokaklarda, Malazgirt Mahallesi'nde 2338, 2345, 2349, 2342, 2343, 2344 ve 2328 sokaklarda, Yeni Mahalle'de ise 26136, 26137, 26129, 26125, 26132, 26133, 26134, 26139, 26195 ve 26138 sokaklarda bakım ve onarım çalışmaları yürütülüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapı çalışmaları nedeniyle zarar gören kaldırımlarda da onarım ve kilitli parke döşeme çalışmalarını program doğrultusunda sürdürüyor. Çalışmalarla hem yaya güvenliğinin artırılması hem de kent estetiğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Sahadaki çalışmaları yakından takip eden Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, ekiplerden düzenli olarak bilgi aldı. Kentin ihtiyaç duyduğu bölgelerde planlı şekilde çalışmaların sürdüğünü belirten Tutdere, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanına kavuşması amacıyla yol ve altyapı yatırımlarının devam edeceğini ifade etti.