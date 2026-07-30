Adıyaman'ın Güney Bölgesi'nde yıllardır yaşanan içme suyu sorununu çözüme kavuşturacak Güneş Enerji Sistemi (GES) destekli içme suyu projesinde sona yaklaşıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Atatürk Barajı'nın suyu Köseler, Güneyevler, Şenköy, Sultanmağara ve Havik köylerine ulaştırılacak.

Adıyaman İl Genel Meclis Üyesi Turan Yıldırım'ın öncülüğünde yürütülen proje kapsamında altyapı çalışmalarının büyük bölümü tamamlandı. Sistemin kısa süre içerisinde hizmete alınmasıyla birlikte bölgede yaşayan vatandaşların kesintisiz, sağlıklı ve sürdürülebilir içme suyuna kavuşması hedefleniyor.

Proje kapsamında Atatürk Barajı'ndan alınacak su, Güneş Enerji Sistemi ile çalışan pompa sistemi aracılığıyla depolara aktarılacak. Buradan da Güney Bölgesi'nde bulunan Köseler, Güneyevler, Şenköy, Sultanmağara ve Havik köylerine ulaştırılacak. Güneş enerjisinden yararlanılacak olması sayesinde işletme maliyetlerinin düşürülmesi ve çevre dostu bir altyapının uzun yıllar hizmet vermesi amaçlanıyor.

Çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Adıyaman İl Genel Meclis Üyesi Turan Yıldırım, bölgenin en önemli ihtiyaçlarından biri olan içme suyu sorununu kalıcı olarak çözüme kavuşturacak yatırımın tamamlanma aşamasına geldiğini belirtti.

Yıldırım, "Vatandaşlarımızın en temel ihtiyaçlarından biri olan içme suyunu kalıcı olarak çözüme kavuşturmak için yoğun bir çalışma yürüttük. Bugün geldiğimiz noktada Asrın Projesi'nin son aşamasındayız. Güneş enerji sistemiyle çalışan modern altyapımız sayesinde Atatürk Barajı'nın suyunu 5 köyümüze ulaştıracağız. Böylece hem enerji tasarrufu sağlanacak hem de vatandaşlarımız sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşacak." dedi.

Projede kullanılan Güneş Enerji Sistemi sayesinde su pompalarının ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisi güneşten karşılanacak. Böylece enerji giderlerinin azaltılması, kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması ve çevre dostu bir altyapı modelinin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Özellikle yaz aylarında su sıkıntısı yaşayan Köseler, Güneyevler, Şenköy, Sultanmağara ve Havik köylerinde yaşayan vatandaşlar, projenin tamamlanmasını bekliyor. Yetkililer, son teknik kontrollerin ardından sistemin kısa süre içerisinde hizmete alınacağını bildirirken, yatırımın Adıyaman kırsalında hayata geçirilen önemli içme suyu projelerinden biri olacağı ifade edildi.