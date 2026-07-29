Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi, 6 Şubat depremlerinin ardından kentin yeniden ihya ve inşa sürecini sürdürürken, toplumsal dayanışmayı güçlendirecek sosyal yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Yapımı devam eden Kömür ve Siteler Cemevlerinin ardından İndere Cemevi de yatırım programına alınarak inşa çalışmalarına başlandı.

Şehrin Sosyal Dokusuna Katkı Sunacak

Altyapı ve üstyapı yatırımlarını eş zamanlı sürdüren Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi, yalnızca fiziki yapıların değil, toplumsal birlik ve beraberliği güçlendirecek sosyal yaşam alanlarının da hayata geçirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda yapımı devam eden Kömür Cemevi ve Siteler Cemevi projelerine İndere Cemevi de eklendi. Yeni yatırımın, kentin sosyal ve kültürel yaşamına önemli katkılar sunması hedefleniyor.

Birlik Ve Beraberliğin Merkezleri Olacak

Tamamlandıklarında vatandaşların hizmetine sunulacak cemevlerinin, kültürel değerlerin yaşatılacağı, toplumsal dayanışmanın güçleneceği ve ortak yaşam kültürünün pekişeceği merkezler olarak hizmet vermesi planlanıyor.

Projelerin, Adıyaman'ın yeniden yapılanma sürecinde sosyal bütünleşmeye katkı sağlayacak önemli yatırımlar arasında yer aldığı ifade edildi.

"Durmadan, Yorulmadan Adıyaman İçin Çalışıyoruz"

Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi yetkilileri, kent genelinde yatırımların aralıksız sürdüğünü belirterek, yürütülen çalışmaların geleceğe bırakılacak kalıcı eserler olduğunu vurguladı.

Yetkililer açıklamalarında, "İl Özel İdaremiz tarafından yürütülen bu önemli yatırımlar, Adıyaman'ın geleceğine bırakılacak kalıcı eserlerdir. Durmadan, yorulmadan Adıyaman için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PERRE