Adıyaman'da meydana gelen orman yangınının ardından İpekli Köyü Ali Dağı Orman ve Zeytinlikleri Koruma Derneği yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, yangının yalnızca ormanlık alanları değil, ortak doğal mirası da etkilediği belirtilirken, söndürme çalışmalarına katılan ekiplere teşekkür edildi. Dernek, vatandaşlara da ormanların korunması konusunda daha dikkatli ve duyarlı olunması çağrısında bulundu.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, yangının bölgede büyük üzüntüye neden olduğu belirtilerek, yılların emeğiyle büyüyen ormanların ve zeytinliklerin zarar görmesinin herkes için büyük bir kayıp olduğu ifade edildi.

Yangınla Mücadele Eden Ekiplere Teşekkür

Açıklamada, yangının ilk anından itibaren görev yapan Orman Teşkilatı, itfaiye ekipleri, AFAD personeli, güvenlik güçleri, sağlık çalışanları, gönüllüler ve destek veren vatandaşlara teşekkür edildi.

Dernek Başkanı Yetgin'den Açıklama

İpekli Köyü Ali Dağı Orman ve Zeytinlikleri Koruma Derneği Başkanı Celal Yetgin, ormanlar ve zeytinliklerin gelecek nesillere bırakılacak en değerli miraslardan biri olduğunu belirterek, bu mirası korumanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Yetgin, yangınla mücadele eden tüm ekiplere teşekkür ederek, bölgenin yeniden yeşermesi için üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Vatandaşlara Duyarlılık Çağrısı

Dernek açıklamasında, yaşanan yangının doğayı korumanın önemini bir kez daha ortaya koyduğu belirtilerek, vatandaşlar ormanların korunması konusunda daha duyarlı olmaya davet edildi.

Açıklamanın sonunda, birlik ve dayanışma içerisinde yanan alanların yeniden yeşertilmesi ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakılması için ortak çabanın önemine vurgu yapıldı.