Adıyaman'da hizmet veren Gazihan Dede Mesire Alanı'nda şehit yakınları ve gazilere yönelik yeni bir uygulama başlatıldı. Alınan kararla birlikte şehit aileleri ve gaziler, mesire alanına ücretsiz giriş yapabilecek. Uygulamanın, şehit yakınları ile gazilere duyulan vefanın bir göstergesi olarak hayata geçirildiği belirtildi.

Gazihan Dede Mesire Alanı girişine asılan bilgilendirme tabelasında, "Bu işletmede, şehit yakınlarından ve gazilerimizden giriş ücreti alınmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşların sık tercih ettiği alanlardan biri olan Gazihan Dede Mesire Alanı'nda ayrıca çevre temizliği ve ortak kullanım alanlarına ilişkin bilgilendirme ve uyarı levhaları da bulunuyor.

Yetkililer, uygulamanın şehit aileleri ve gazilere duyulan minnetin bir göstergesi olduğunu belirterek, bu ailelerin sosyal yaşamdan daha kolay yararlanabilmeleri amacıyla giriş ücretinin kaldırıldığını ifade etti.