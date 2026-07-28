Adıyaman'da trafik güvenliğini artırmak ve hız kaynaklı kazaların önüne geçmek amacıyla önemli bir uygulama hayata geçiriliyor. Adıyaman Valiliği, 1 Ağustos 2026 tarihinden itibaren dört ana güzergahta Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi'nin (EDS) devreye alınacağını duyurdu. Yeni uygulamayla birlikte belirlenen güzergahlarda araçların ortalama hızları elektronik sistemle takip edilecek. Valilik, sürücülerden yasal hız sınırlarına ve trafik kurallarına titizlikle uymalarını istedi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi şu güzergahlarda uygulanacak:

400 Yataklı Hastane Kavşağı – Kahta ilçe girişi

Adıyaman Sanayi Kavşağı – Bozova istikameti Şanlıurfa il sınırı

Adıyaman Sanayi Kavşağı – Köseceli Gaziantep il sınırı

Adıyaman Sanayi Kavşağı – Gölbaşı ilçe Yarbaşı mevkisi

Söz konusu güzergahlarda ortalama hız sınırı 110 kilometre/saat olarak uygulanacak. Ancak hız limitlerinin araç türlerine göre farklılık göstereceği bildirildi.

Valilik, can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla sürücülerin hız sınırlarına uymaları ve trafik kurallarını ihmal etmemeleri gerektiğini hatırlattı.

Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi, 1 Ağustos 2026 tarihinden itibaren belirtilen güzergahlarda faaliyete başlayacak.