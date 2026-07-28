Adıyaman Belediyesi ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye iş birliğiyle, deprem bölgesinde kadınlara yönelik hizmetlerin daha kapsayıcı ve erişilebilir hale getirilmesi amacıyla Ankara'da eğitim programı başlatıldı. Federal Almanya Cumhuriyeti'nin finansal desteğiyle gerçekleştirilen dört günlük programda, kadın sağlığı, anne sağlığı ve kadına yönelik şiddetle mücadele alanlarında yerel yönetimlerin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Adıyaman Belediyesi ile UNFPA Türkiye ortaklığında yürütülen proje kapsamında, 27-30 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ankara'da "Kadın ve Anne Sağlığı ve Kadına Yönelik Şiddet Hizmetlerinde Kapsayıcı Hizmet Sunumunun Güçlendirilmesi Eğitimi" düzenleniyor.

Programın açılışı, Adıyaman Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Fadime Ayaz ile UNFPA Türkiye Temsilcisi Mariam A. Khan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Deprem Bölgesinde Kapsayıcı Hizmetler Güçlendiriliyor

Açılışta konuşan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Fadime Ayaz, yerel yönetimlerin vatandaşlarla en güçlü temas noktalarından biri olduğunu belirterek, afet sonrası iyileşme sürecinde kadınlar, gençler, engelli bireyler ve diğer kırılgan gruplara yönelik uzman personel ve güçlü hizmet altyapısının önemine dikkat çekti.

UNFPA Türkiye Temsilcisi Mariam A. Khan ise deprem bölgesinde kadın sağlığı, anne sağlığı ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin hizmetlerde yerel yönetimlerin önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirterek, kadınlar, kız çocukları, gençler, göçmenler ve engelli bireyler için hak temelli hizmet modellerinin yaygınlaştırılmasının önemini vurguladı.

Uzman İsimlerden Eğitim Programı

Dört gün sürecek eğitim kapsamında katılımcılara kadın üreme sağlığı, anne sağlığı, kadına yönelik şiddetle mücadelede vaka yönetimi, iklim değişikliğinin kadın sağlığı üzerindeki etkileri, genç dostu hizmetler ve toplumsal cinsiyete duyarlı yerel hizmet planlaması konularında eğitim veriliyor.

Programda ayrıca Engelli Kadın Derneği (ENKAD) tarafından engelli bireylerin hizmet süreçlerine etkin katılımı ile hak temelli iletişim yöntemlerine ilişkin sunumlar gerçekleştiriliyor.

Adıyaman'ın Uygulamaları Paylaşılıyor

Eğitim sürecinde, UNFPA desteğiyle Adıyaman Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Sağlığı Danışma Merkezi'nin çalışmaları ile belediyenin kadınlara yönelik entegre hizmet modeli katılımcılarla paylaşılıyor.

Programda ayrıca deprem sonrası geliştirilen hak temelli uygulamaların sürdürülebilirliği ve farklı yerel yönetimlerde yaygınlaştırılmasına yönelik değerlendirmeler yapılıyor.

Federal Almanya Cumhuriyeti'nin desteğiyle Adıyaman Belediyesi ve UNFPA Türkiye ortaklığında yürütülen projenin, deprem bölgesindeki kadınların ve kız çocuklarının haklarını, güvenliğini ve sağlıklı bir geleceğe erişimini desteklemeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.