Batman'da çevre yolunda yere düşen Türk bayrağını gören işçi Müslüm Taymur, yoğun araç trafiğine rağmen bayrağı yerden alarak yeniden direğe astı. Çevrede bulunan vatandaşların takdirini toplayan duyarlı davranış cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.
Olay, Batman Çevre Yolu'nda meydana geldi. Direkte asılı bulunan Türk bayrağının yere düştüğünü gören işçi Müslüm Taymur, yoğun araç trafiğine aldırış etmeden bayrağın bulunduğu noktaya yöneldi.
Yerde bulunan ay yıldızlı bayrağı alan Taymur, boyunun yettiği en yüksek noktaya kadar uzanarak bayrağı yeniden direğe astı.
Türk bayrağının yerde kalmasına gönlünün razı olmadığını ifade eden Müslüm Taymur'un bu davranışı çevrede bulunan vatandaşların takdirini topladı.
Yaşanan anlar ise çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.