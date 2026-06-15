Batman Çayı'nda su seviyesinin kısa sürede yükselmesi, çay yatağındaki adacıklarda bulunan vatandaşları zor durumda bıraktı. Barajdan yapılan su tahliyesinin ardından yükselen sular nedeniyle geri dönüş imkanı bulamayan 23 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı. Olay yerine sevk edilen Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, botlarla yürüttükleri çalışma sonucunda mahsur kalan vatandaşları güvenli bölgeye ulaştırdı.

Çay kenarında vakit geçiren vatandaşlar, su seviyesinin yükselmesiyle farklı noktalardaki adacıklarda mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye su altı ve su üstü arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, ilk olarak bir adacıkta bulunan 20 kişilik grubu güvenli alana tahliye etti. Ardından başka bir adacıkta mahsur kalan 3 kişi de kurtarılarak bölgeden çıkarıldı.

Zamanında yapılan müdahale sayesinde istenmeyen bir durumun yaşanmasının önüne geçilirken, kurtarılan vatandaşlar ekiplere teşekkür etti.

Batman Belediyesi yetkilileri ise yaz aylarında Batman Çayı ve çevresinde vakit geçiren vatandaşların ani su yükselmelerine karşı dikkatli olmaları ve yapılan uyarıları dikkate almaları gerektiğini hatırlattı.

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