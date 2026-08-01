Batman'ın Hasankeyf ve Gercüş ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda kaçak ürün ile uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 63 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hasankeyf ve Gercüş ilçelerindeki yol kontrol noktaları ile il genelinde yürüttüğü denetim ve operasyonlarda 9 bin 646 paket kaçak sigara, 2 dizüstü bilgisayar, 5 cep telefonu ve SIM kart, 1 kilo 873 gram esrar, 73 kök kenevir bitkisi, 1 kilo 22 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ile 106 adet çeşitli kaçak malzeme ele geçirdi.

Ele geçirilen malzemelerle ilgili 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında 63 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini tehdit eden kaçakçılık faaliyetlerine yönelik denetim ve operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.