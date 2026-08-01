Batman'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin temmuz ayı boyunca yürüttüğü çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 65 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
1-31 Temmuz tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen planlı faaliyetlerde, çeşitli suçlardan 1 ila 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 60 kişi ile 10 ila 20 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı.
Yakalanan hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 65 hükümlü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA