Mardin'in Nusaybin ilçesinde park halindeki bir kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında kamyon kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Nusaybin ilçesi Tandoğan Caddesi'nde bulunan tır parkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 73 KA 243 plakalı park halindeki kamyonda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürülürken, kamyon tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.