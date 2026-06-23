Mardin’in Kızıltepe ilçesinde çıkan örtü yangını ekipleri alarma geçirdi. Uluköy Mahallesi kırsalında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılırken, yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle bölgede yoğun çalışma başlatıldı. Yangının kontrol altına alınması için karadan yürütülen çalışmalara helikopterlerle havadan da destek veriliyor.

Yangın, Kızıltepe ilçesine bağlı Uluköy Mahallesi’nde meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan örtü yangını, etkili olan rüzgar nedeniyle çevredeki alanlara yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yerleşim yerlerine yaklaşan alevlerin kontrol altına alınması amacıyla ekipler bölgede çalışma başlatırken, yangına karadan müdahalenin yanı sıra helikopterlerle havadan destek sağlanıyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.