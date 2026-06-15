Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gelin indirme merasimi sırasında havaya açılan ateş sonucu ağır yaralanan 76 yaşındaki Hedli Çin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Kızıltepe ilçesine bağlı Mezopotamya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gelin indirme merasimi sırasında havaya açılan ateş sırasında evinin balkonunda bulunan Hedli Çin'e kurşun isabet etti.

Sol göğüs bölgesinden ağır yaralanan Çin, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız bir tabanca da ele geçirildi.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için başlatılan soruşturma sürerken, adli süreç devam ediyor.

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