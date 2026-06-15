Adıyaman'da akrabalar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, olay yerine sevk edilen polis ekipleri müdahalede bulundu. Yaşanan gerginliğin ardından olayla bağlantılı olduğu belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, merkez Kayalık Mahallesi 2423 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre akrabalar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga kontrol altına alınırken, olayla bağlantılı olduğu öğrenilen 3 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, olayın çıkış nedenine ilişkin araştırma başlatıldı.

Adıyamanlılar Net olarak olayla ilgili gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.