Adıyaman'da Jandarma Teşkilatı'nın 187'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında Kent Meydanı'nda düzenlenen tanıtım etkinliği vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Yerli ve milli teknolojilerin sergilendiği programda güvenlik sistemlerinden yapay zeka destekli uygulamalara, trafik ekipmanlarından KADES ve siber güvenlik çalışmalarına kadar birçok alanda bilgilendirme yapıldı.

Jandarma Teşkilatı'nın 187'inci Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla Adıyaman Kent Meydanı'nda tanıtım etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında kurulan stantlarda jandarma birimlerinin kullandığı yerli ve milli teknolojiler, trafik ekipmanları, olay yeri inceleme malzemeleri, KADES ve siber güvenlik uygulamaları vatandaşlara tanıtıldı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Fahri Semiz ile Adıyaman İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, stantların açılışının ardından alanı gezerek görevli personelden bilgi aldı.

Yerli ve Milli Teknolojiler Sergilendi

Etkinlikte, yerli üretim silahlar ile jandarma envanterinde bulunan yerli üretim zırhlı personel taşıyıcı Kirpi tanıtıldı. Görevliler tarafından silahların teknik özellikleri, kullanım amaçları ve güvenlik sistemleri hakkında vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

MEBS Şube Müdürlüğü personeli tarafından haberleşme ve teknolojik sistemler tanıtıldı. Görevliler, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı personeline cihazların montajı, işletimi ve bakım süreçlerinde teknik destek sağladıklarını belirtti.

Yapay Zeka Destekli Sistemler Tanıtıldı

Stantta, ASELSAN tarafından geliştirilen IP telefon sistemleri ile yapay zeka destekli 'Karagöz' sorgulama cihazı hakkında bilgi verildi.

Görevliler, 'Yapay zeka destekli Karagöz cihazımız yüz tanıma sistemiyle otomatik sorgulama yapıyor. Aranan şahıslar veya sistemde kayıtlı herhangi bir durum bulunması halinde bilgiler anlık olarak personelin kullandığı tabletlere düşüyor' dedi.

ASELSAN üretimi yapay zeka destekli kameraların da tanıtıldığı stantta, bu sistemlerin trafik denetimleri ve asayiş olaylarında personel tarafından kullanıldığı, olayların kayıt altına alınmasına katkı sunduğu ifade edildi.

Trafik Güvenliği Konusunda Bilgilendirme Yapıldı

Jandarma trafik timleri tarafından kullanılan ekipmanların sergilendiği stantta özellikle gençlere yönelik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Görevliler, motosiklet ve araç kullanımında sürücü belgesinin önemine dikkat çekerek, sürücü adaylarının gerekli eğitimleri aldıktan sonra trafiğe çıkmaları gerektiğini anlattı.

Olay Yeri İnceleme Ekipmanları İlgi Gördü

Kriminal Kısım Amirliği ve Olay Yeri İnceleme Timleri tarafından kullanılan malzemeler de vatandaşların beğenisine sunuldu.

Görevliler, bir olayın aydınlatılması sürecinde kullanılan teknik ekipmanlar ve delil toplama yöntemleri hakkında ziyaretçilere bilgi verdi.

Güvenli İnternet Kullanımı Anlatıldı

Siber Suçlarla Mücadele biriminin kurduğu stantta çocuklar ve gençlere güvenli internet kullanımı, siber zorbalık ve kişisel verilerin korunması konularında bilgilendirme yapıldı.

Görevliler, internet ortamında bilinmeyen bağlantıların tıklanmaması gerektiğini vurgulayarak, 'Tanımadığımız bağlantılar üzerinden cihazlarımıza zararlı yazılımlar bulaşabilir, kişisel bilgilerimiz ele geçirilebilir. Bu nedenle her önümüze gelen bağlantıya tıklamamalıyız' uyarısında bulundu.

Online oyunlarda yabancı kişilerle iletişim kurulurken kişisel bilgilerin paylaşılmaması gerektiğinin altını çizen ekipler, sosyal medya hesapları ve mobil cihazlarda güçlü parola kullanımının önemine dikkat çekti.

Kadınlara KADES Uygulaması Anlatıldı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Kadın ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından açılan stantta ise Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı.

Standı ziyaret eden kadınlara uygulamanın telefonlara indirilmesi konusunda yardımcı olunurken, KADES'in kullanım amacı ve acil durumlarda sağladığı imkanlar hakkında bilgi verildi.

Yöresel Lezzetler de İkram Edildi

Etkinlik kapsamında Adıyaman'a özgü yöresel yemekler de vatandaşlarla buluşturuldu. Kurulan stantlarda hazırlanan geleneksel lezzetler katılımcılara ikram edilirken, vatandaşlar hem jandarmanın tanıtım faaliyetlerini takip etti hem de yöresel tatları deneyimleme fırsatı buldu.

Jandarma Teşkilatı'nın 187'inci Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla düzenlenen program gün boyunca devam etti.

Kaynak : PERRE