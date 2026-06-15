Adıyaman Basın Kartı Sahipleri Derneği Başkanı Murat Çeliker, son günlerde sosyal medya üzerinden Adıyaman basınına yönelik yapılan açıklamalara tepki gösterdi. Yerel basının yıllardır kentin sesi olduğunu belirten Çeliker, gazetecilere yönelik küçümseyici ve alaycı ifadelerin kabul edilemeyeceğini söyledi.

Gazeteciliğin emek, fedakârlık ve sorumluluk gerektiren bir meslek olduğunu ifade eden Çeliker, çocuk yaşlardan itibaren içerisinde bulunduğu meslek hayatında her kademede görev yaptığını belirtti.

Rahmetli babası, Adıyaman basınının tanınmış isimlerinden ve Sürekli Basın Kartı sahibi İbrahim Çeliker'in kendilerine mesleğin önce saygınlığını öğrettiğini ifade eden Çeliker, gazete baskısından haber dizimine, dağıtımdan yöneticiliğe kadar birçok alanda görev yaptığını söyledi.

Son dönemde sosyal medya üzerinden Adıyaman basınını hedef alan paylaşımların yapıldığını belirten Çeliker, özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından kentlerini terk etmeyen ve vatandaşların sesi olmak için çalışan gazetecilerin emeklerinin görmezden gelinmesini doğru bulmadığını dile getirdi.

Gazetecilikte eleştirinin yüz yüze ve meslek etiği çerçevesinde yapılması gerektiğini ifade eden Çeliker, sosyal medya üzerinden meslektaşlarıyla alay edilmesinin veya onların küçümsenmesinin kabul edilemeyeceğini söyledi.

Adıyaman basınının yıllardır şehir ile vatandaş arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini belirten Çeliker, bu emeğe saygı gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Gazeteciliğin yalnızca sosyal medya paylaşımlarından ibaret olmadığını vurgulayan Çeliker, bu mesleğin sahada mücadele etmeyi, emek vermeyi ve fedakârlık göstermeyi gerektirdiğini ifade etti. Adıyaman basınının geçmişten bugüne önemli görevler üstlendiğini belirten Çeliker, yerel basına yönelik haksız eleştirileri kabul etmediklerini söyledi.

Murat Çeliker, Adıyaman basınına yönelik küçümseyici söylemlerin devam etmesi halinde gerekli açıklamaları yapmayı sürdüreceklerini belirterek sözlerini tamamladı.

Adıyamanlılar Net olarak kentimizin basın camiasını ilgilendiren gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.