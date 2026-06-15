Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Kahta ilçesinde tamamlanan ve yapımı devam eden kamu yatırımlarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Eğitimden sağlığa, spordan sosyal yaşam alanlarına kadar birçok projeyi ziyaret eden Vali Küçük, vatandaşlarla da bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

Kahta programı kapsamında ilk olarak ilçede hizmete sunulan Kahta Spor Kompleksi, Kahta 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi ve Kahta Millet Bahçesi ziyaret edildi. Yapılan incelemelerde tesislerin mevcut durumu ve vatandaşlara sunduğu hizmetler değerlendirildi.

Vali Abdullah Küçük, tamamlanma aşamasına gelen Kahta Merkez Amirliği Hizmet Binası ile Girne Mahallesi'nde yapımı süren 24 derslikli ilkokulda da incelemelerde bulunarak çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Program kapsamında Salkımbağı mevkiinde Emlak Konut tarafından inşa edilen ve hak sahiplerinin yerleşimine açılan deprem konutları da ziyaret edildi. Vali Küçük burada vatandaşlarla sohbet ederek görüş ve taleplerini dinledi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde ilçenin sosyal yaşamına, eğitim altyapısına, sağlık hizmetlerine, güvenlik kapasitesine ve şehir estetiğine katkı sağlayacak yatırımların mevcut durumu ele alındı.

Projelerin planlanan takvim doğrultusunda tamamlanmasının önemine dikkat çeken Vali Küçük, yatırımların Kahta'nın gelişimine katkı sunacağını belirterek ilçeye ve vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Adıyamanlılar Net olarak ilimizde devam eden yatırım ve projeleri aktarmayı sürdüreceğiz.