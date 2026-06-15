Kilis'te meydana gelen trafik kazasında hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Öncüpınar Gümrük Yolu üzerinde yaşanan kazada araçta bulunan yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
İddiaya göre E.N. yönetimindeki 66 ACU 673 plakalı hafif ticari araç, Öncüpınar Gümrük Yolu üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Kazada araçta bulunan 4 kişiden E.S.A. yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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