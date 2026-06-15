İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve kamuoyunun yakından takip ettiği davada Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ilk kez hakim karşısına çıktı. Silivri'de devam eden yargılamada savunmasını yapan Tutdere, hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını belirterek beraatini talep etti. Tutdere'nin duruşmada yaptığı açıklamalar, Adıyaman'da ve siyasi çevrelerde geniş yankı uyandırdı.

Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütüne ilişkin davada çok sayıda belediye başkanı ve belediye yöneticisi de yargılanıyor. Yaklaşık 200 sanığın bulunduğu dosyada daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş da duruşmayı takip eden isimler arasında yer aldı.

Savunmasında dosyanın savcılık aşamasında takipsizlikle sonuçlanmasını beklediğini ifade eden Tutdere, Adıyaman Belediyesi'nin ve kendisinin dosyada adı geçen kişilerle herhangi bir menfaat ilişkisi içerisinde olmadığını söyledi.

İddianamede adı geçen Savaş Çetinkaya'yı tanımadığını belirten Tutdere, söz konusu kişiyle hiçbir görüşmesinin bulunmadığını ifade ederek, başkan yardımcısı Ceyhan Kayhan'a da bu kişiyle görüşmesi yönünde herhangi bir talimat vermediğini dile getirdi.

Deprem sonrası ağır yıkım yaşayan Adıyaman'da göreve başladıklarını hatırlatan Tutdere, belediyecilik tecrübesi bulunan isimlere ihtiyaç duyduklarını belirterek Ceyhan Kayhan'ın bu süreçte görevlendirildiğini anlattı. Dosyada yer alan bazı görüşmelerin Kayhan'ın göreve başlamasından kısa süre sonra gerçekleştiğini belirten Tutdere, söz konusu gelişmelerden haberdar olmadığını savundu.

Duruşmada dikkat çeken açıklamalarından birinde iddiaları ilk kez gözaltına alındığında öğrendiğini ifade eden Tutdere, dosyada yer alan para ilişkileri ve görüşmelere dair bilgisinin bulunmadığını söyledi.

Deprem felaketinin ardından Adıyaman'ın halen büyük sorunlarla mücadele ettiğini vurgulayan Tutdere, yöneltilen suçlamaların yalnızca şahsına değil, Adıyaman halkına yönelik olduğunu savundu.

Tutdere, "Ben depremde binlerce insanını kaybetmiş bir şehrin belediye başkanıyım. Bu suçlama sadece bana yapılmış bir suçlama değildir. Aynı zamanda Adıyaman halkına yapılmış bir suçlamadır" ifadelerini kullandı.

Savunmasının sonunda mahkeme heyetine seslenen Tutdere, hukuka ve adalete güvendiğini belirterek hakkındaki tüm suçlamaların gerçeği yansıtmadığını ve herhangi bir suç işleme kastının bulunmadığını ifade etti.

Silivri'de devam eden davada sanık savunmalarının alınmasına devam edilirken, mahkemenin önümüzdeki günlerde sürece ilişkin kararını açıklaması bekleniyor.

Adıyamanlılar Net olarak davaya ilişkin gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.