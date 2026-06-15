Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Öğretmen Proje Akademisi iş birliğinde düzenlenecek Yapay Zeka Destekli Proje Yazma Eğitimi, 16-18 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Üç gün sürecek eğitim programında öğretmenlerin proje hazırlama ve geliştirme becerilerinin artırılması hedefleniyor.

Uygulamalı olarak gerçekleştirilecek eğitimlerde katılımcılar; proje fikri oluşturma, ihtiyaç ve problem analizi yapma, amaç ve hedef belirleme, faaliyet planı hazırlama ve proje metni yazma konularında bilgi sahibi olacak. Programda ayrıca yapay zeka araçlarının proje süreçlerinde etkili ve doğru kullanımı da ele alınacak.

Eğitimin önemli bölümlerinden biri de öğretmenlerin kendi proje fikirleri üzerinde çalışarak somut çıktılar ortaya koymaları olacak. Böylece katılımcılar teorik bilginin yanı sıra uygulama deneyimi de kazanacak.

Program kapsamında TÜBİTAK, TEKNOFEST, Erasmus+ ile ulusal ve uluslararası hibe programlarına yönelik proje hazırlama süreçleri detaylı şekilde değerlendirilecek.

Eğitimler, Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nde görev yapan Ar-Ge ve Proje Uzmanı Deniz Özger tarafından verilecek. Katılımcılara proje hazırlama sürecinde sık yapılan hatalar, başarılı projelerin temel özellikleri ve yapay zekanın proje geliştirme çalışmalarındaki kullanım alanları uygulamalı örneklerle aktarılacak.

Çalışmanın, Adıyaman'daki öğretmenlerin proje geliştirme kapasitesine katkı sağlaması, öğrencilerin bilimsel ve teknolojik projelerde daha fazla yer almasına imkan sunması ve kentten yeni başarı hikayelerinin çıkmasına destek olması amaçlanıyor.

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