Şırnak'ta jandarma ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir haftada gerçekleştirdiği operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 77 milyon 610 bin lira olan kaçak ürün ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 103 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8-14 Haziran tarihleri arasında yürüttükleri çalışmalar kapsamında 103 şüpheliye ait ev, eklenti ve araçlarda arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda 19 gram metamfetaminin yanı sıra gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 12 bin 226 oyuncak, 61 bin 99 sahte takı, 16 bin 904 güneş gözlüğü, 584 giyim ürünü, 40 elektronik sigara ve 48 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonlarda ayrıca 19 bin 988 paket bandrolsüz sigara, 493 inşaat malzemesi, 286 kozmetik ürünü, 421 anahtar takımı ile 20 bin 914 çeşitli malzeme bulundu.

Ele geçirilen kaçak ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 77 milyon 610 bin lira olduğu belirtildi.

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü operasyonlar kapsamında 103 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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