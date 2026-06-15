Alevi inancında önemli bir yere sahip olan Muharrem Yas-ı Matem Orucu yarın başlayacak. Hicri takvime göre Muharrem ayının ilk gününde başlayan ve 12 gün süren oruç, Kerbela'da şehit edilen Hazreti Hüseyin ile beraberindeki 72 kişinin anısını yaşatmak amacıyla tutuluyor. Yas ve matem duygularının ön planda olduğu bu süreçte ibadet, sabır, paylaşma ve manevi muhasebe öne çıkıyor.

"12 İmamlar Orucu" olarak da bilinen Muharrem Orucu, yalnızca aç ve susuz kalmayı değil, aynı zamanda nefse hakim olmayı, dayanışmayı güçlendirmeyi ve Kerbela'da yaşanan acıları anlamayı amaçlıyor.

Muharrem Orucu süresince eğlence programları, düğünler, nişanlar ve çeşitli kutlamalar yapılmıyor. Alevi vatandaşlar bu dönemi matem ve içe dönüş zamanı olarak değerlendiriyor.

Kerbela'da Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin günlerce susuz bırakılarak şehit edilmesi nedeniyle birçok Alevi vatandaş oruç boyunca suyu doğrudan içmemeye özen gösteriyor. Ayrıca et ve et ürünleri de tüketilmiyor. Sahura kalkılmadan tutulan oruçlar gün batımında açılıyor.

Muharrem ayının 10'uncu günü ise İslam tarihinin en acı hadiselerinden biri olarak kabul edilen Kerbela olayının yıl dönümü olarak anılıyor. Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ile ailesinden ve yakın çevresinden oluşan 72 kişinin Kerbela'da şehit edilmesi nedeniyle Muharrem ayı, Alevi inancında yas ve matem ayı olarak kabul ediliyor.

On iki günlük oruç sürecinin tamamlanmasının ardından aşure lokmaları hazırlanarak komşulara, akrabalara ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Böylece paylaşma, dayanışma ve birlik duyguları yaşatılmaya devam ediyor.

Muharrem Yas-ı Matem Orucu boyunca birçok cemevinde Kerbela şehitleri anısına anma programları, gülbenkler ve birlik lokmaları düzenlenecek.

Adıyamanlılar Net olarak Muharrem ayı kapsamında gerçekleştirilecek programları ve gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.